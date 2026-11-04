Украинская ПВО за ночь сбила 272 российских беспилотника

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, ещё более 20 оставались в воздухе.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, атака продолжалась с 18:00 3 ноября. Российские войска применили дроны Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия». Запуски осуществлялись с территории РФ, а также из временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 19 точках. Еще в 15 местах упали обломки сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что боевые действия продолжались и после обнародования предварительных результатов.

Также Генштаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября.

Россия потеряла 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны.

Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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