W nocy z 3 na 4 listopada Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 310 dronów bojowych, w tym 81 odrzutowych. Według stanu na godz. 08:00 siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 272 wrogie bezzałogowe statki powietrzne, a ponad 20 nadal pozostawało w powietrzu.

Poinformowało o tym Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych wojskowych atak trwał od godziny 18:00 3 listopada. Wojska rosyjskie wykorzystały drony typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”. Starty odbywały się z terytorium Federacji Rosyjskiej, a także z tymczasowo okupowanych obszarów obwodu donieckiego i Krymu.

Odparciem ataku powietrznego zajęły się siły lotnicze, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemów bezzałogowych, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 19 lokalizacjach. W kolejnych 15 miejscach spadły szczątki zestrzelonych dronów.

Siły Powietrzne zaznaczyły, że działania bojowe trwały również po opublikowaniu wstępnych wyników.

Również Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii RF na dzień 4 listopada.

Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim; odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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