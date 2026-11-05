Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że liczy na większe wsparcie dla Kijowa ze strony USA, jeśli Demokraci po przyszłorocznych wyborach połówkowych przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Powiedział o tym w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF, informuje NDTV World.

Zełenski zaznaczył, że jest również wdzięczny Partii Republikańskiej USA, jednak Demokraci, jak powiedział, wyraźnie opowiadają się za Ukrainą i udzielaniem jej pomocy. Zwrócił również uwagę, że Demokraci mówią o odbudowie więzi między Stanami Zjednoczonymi a Europą.

Pomoc dla Ukrainy

Prezydent wyraził nadzieję, że w Kongresie powstanie równowaga sił, która będzie sprzyjać zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy. Jego zdaniem silna pomoc finansowa lub wojskowa ze strony USA mogłaby wpłynąć na Władimira Putina, prezydenta państwa-agresora Rosji.

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Zełenski wspomniał także o trudnych relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W szczególności po spotkaniu w Gabinecie Owalnym w lutym 2025 roku ukraiński prezydent został oskarżony o niewdzięczność za amerykańską pomoc.

Negocjacje i Starlink

Amerykańskie rozmowy trójstronne z udziałem Ukrainy i Rosji mają zostać wznowione w przyszłym tygodniu po kilkumiesięcznej przerwie. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oświadczył, że 10–11 listopada w Abu Zabi mają spotkać się delegacje Ukrainy i Rosji, aby omówić zakończenie wojny przeciwko Ukrainie, powojenne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa oraz deeskalację.

Osobno Zełenski podziękował SpaceX za zapewnienie łączności za pośrednictwem systemu satelitarnego Starlink, jednocześnie stwierdzając, że Ukrainie nie podoba się stanowisko Elona Muska w sprawie wojny. Powiedział również, że Starlink i wojskowa wersja sieci Starshield, wykorzystywane do zadań dronów uderzeniowych i obrony powietrznej, wznowiły działanie na poziomie sprzed wprowadzenia ograniczeń.

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