乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果民主党在明年的中期选举后获得国会两院控制权，他希望美国能够向基辅提供更多支持。他在接受德国电视台ZDF采访时作出上述表示，NDTV World报道。

泽连斯基指出，他同样感谢美国共和党，但据他所说，民主党明确支持乌克兰及向其提供援助。他还注意到，民主党谈及恢复美国与欧洲之间的联系。

对乌克兰的援助

总统表示希望国会能够形成一种力量平衡，从而有助于增加对乌克兰的支持。在他看来，美国强有力的财政或军事援助可能会影响侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

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泽连斯基还提到了与美国总统唐纳德·特朗普之间的复杂关系。特别是，在2025年2月于椭圆形办公室会晤后，这位乌克兰总统被指责对美国援助不知感恩。

谈判与Starlink

在中断数月后，由美国主持、乌克兰和俄罗斯参与的三方谈判将于下周恢复。美国总统特使史蒂夫·威特科夫表示，乌克兰和俄罗斯代表团将于11月10日至11日在阿布扎比会面，讨论结束针对乌克兰的战争、战后安全安排以及降级局势。

泽连斯基还感谢SpaceX通过Starlink卫星系统提供通信服务，同时表示乌克兰不喜欢埃隆·马斯克对这场战争的立场。他还表示，用于攻击型和防空无人机任务的Starlink以及该网络的军事版本Starshield，已恢复到实施限制前的运行水平。

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