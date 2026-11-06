俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，SpaceX创始人埃隆·马斯克在俄罗斯发动全面入侵后，因向乌克兰提供星链（Starlink）卫星通信服务而成为战争参与方。

梅德韦杰夫声称，马斯克显然清楚其技术将被如何使用，特别是用于军事行动。他还指责这位企业家应对使用星链所造成的后果负责。

引发这一声明的导火索是马斯克转发了一篇帖子，该帖子将向乌克兰提供数千台星链终端称为错误。该帖子的作者声称，这项最初用于民用通信的技术，后来成为了操控无人机的基础。

梅德韦杰夫表示，马斯克应当承认自己的错误并“忏悔”。这位商人本人并未就该转发公开置评。

俄罗斯宣传人士弗拉基米尔·索洛维约夫呼吁美国亿万富翁埃隆·马斯克搬到俄罗斯的罗斯托夫。据他称，马斯克正是美国大选中的最大输家，因为他为竞选活动投入了巨额资金。

需要指出的是，美国参议院外交关系委员会正在筹备一项大规模调查，内容涉及星盾（Starshield）卫星系统在乌克兰的使用情况。作为该调查的一部分，美国亿万富翁埃隆·马斯克等相关方已收到保留所有相关文件的要求。

而美国亿万富翁埃隆·马斯克转发了一篇帖子，其中称SpaceX公司在全面战争爆发之初向乌克兰提供免费的Starlink终端是一个失误。

关注我们在