Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że założyciel SpaceX, Elon Musk, stał się uczestnikiem wojny poprzez udostępnienie Ukrainie łączności satelitarnej Starlink po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji.

Miedwiediew twierdzi, że Musk rzekomo zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób jego technologia będzie wykorzystywana, w szczególności do operacji wojskowych. Oskarżył również biznesmena o odpowiedzialność za skutki zastosowania Starlink.

Powodem tej wypowiedzi było udostępnienie przez Muska wpisu, w którym przekazanie Ukrainie tysięcy terminali Starlink nazwano błędem. Autor publikacji twierdził, że technologia ta, pierwotnie przeznaczona do łączności cywilnej, stała się później podstawą do sterowania dronami.

Miedwiediew stwierdził, że Musk powinien przyznać się do błędu i „okazać skruchę”. Sam biznesmen nie skomentował publicznie tego repostu.

Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow zwrócił się do amerykańskiego miliardera Elona Muska z wezwaniem do przeprowadzki do rosyjskiego Rostowa. Według niego głównym przegranym wyborów w USA był właśnie Musk, który zainwestował znaczne środki w kampanię wyborczą.

Przypomnijmy, że Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie dotyczące wykorzystania systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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