Медведев призвал Маска раскаяться за помощь Украине через Starlink

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Медведев утверждает, что Маск якобы понимал, как именно будут использовать его технологию, в частности для военных операций. Он также обвинил бизнесмена в ответственности за последствия применения Starlink.

Поводом для заявления стал репост Маском публикации, в которой передачу Украине тысяч терминалов Starlink назвали ошибкой. Автор публикации утверждал, что технология, изначально предназначенная для гражданской связи, впоследствии стала основой для управления беспилотниками.

Медведев заявил, что Маску следует признать свою ошибку и «покаяться». Сам бизнесмен репост публично не прокомментировал.

Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с призывом переехать в российский Ростов. По его словам, главным неудачником выборов в США стал именно Маск, вложивший значительные средства в предвыборную кампанию.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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