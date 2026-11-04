Ночью российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Кировоградской области

В ночь на 4 ноября российские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Кировоградской области.

Об этом глава областной государственной администрации Андрей Райкович сообщил в Facebook.

По его словам, «ночью Кировоградская область подверглась атаке российских дронов. Цель — энергетическая инфраструктура».

Повреждения получили частный жилой дом в Новоукраинском районе и техника аграрного предприятия в Александрийском районе.

Пожары ликвидированы. Спасатели ГСЧС работали на местах до полного устранения последствий.

Погибших и пострадавших нет, добавил Райкович.

В Кировоградской области обломки дронов повредили линии электропередач.

Вечером 21 октября российские войска нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области. В результате атаки загорелись складские помещения, на месте продолжают работать спасатели.

Российская Федерация — государство-агрессор — ночью атаковала Кировоградскую область более чем 360 дронами.

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