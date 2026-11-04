W nocy rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie kirowogradzkim

W nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie drony przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną obwodu kirowogradzkiego.

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący obwodowej administracji państwowej Andrij Rajkowicz.

Jak powiedział, „w nocy obwód kirowogradzki był atakowany przez rosyjskie drony. Celem była infrastruktura energetyczna”.

Uszkodzeniom uległ prywatny dom mieszkalny w rejonie Nowoukrainskim oraz sprzęt przedsiębiorstwa rolnego w rejonie Aleksandrijskim.

Pożary zostały ugaszone. Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej pracowali na miejscu zdarzeń do czasu całkowitego usunięcia skutków.

Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych – dodał Rajkowicz.

W obwodzie kirowogradzkim odłamki dronów uszkodziły linie elektroenergetyczne.

Wieczorem 21 października wojska rosyjskie przeprowadziły atak na rejon Kropywnicki w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku ataku zapaliły się magazyny, a na miejscu nadal pracują ratownicy.

Federacja Rosyjska – państwo-agresor – w nocy zaatakowała obwód kirowogradzki ponad 360 dronami.

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