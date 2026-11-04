Российские дроны атаковали Черкасскую область, повреждены линии электропередачи

В трёх районах Черкасской области зафиксированы повреждения в результате российской атаки беспилотников. Пострадавших нет. С утра 3 ноября силы противовоздушной обороны сбили в регионе 15 российских БПЛА.

В Золотоношском районе, на территории Шрамковской территориальной общины, в результате падения беспилотника на открытой местности повреждены окна двухэтажного дома и линия электропередачи. Электроснабжение потребителей уже восстановлено.

В Уманском районе, в Дмитрушковской территориальной общине, обломки дрона и взрывная волна повредили окна, по предварительным данным, в трёх жилых домах. Также была повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы там продолжаются.

В Звенигородском районе, на территории Селищенской территориальной общины, поврежден жилой дом.

По словам Игоря Табурца, в результате российской атаки никто не пострадал.

В настоящее время соответствующие службы продолжают обследовать территории, чтобы установить все последствия удара и выявить возможные дополнительные повреждения.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец в Facebook.

В результате российского удара в Тернопольской области 4 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ранее российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Тернопольской области.

В Тернопольской области возросло число пострадавших от атаки дрона.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области в результате атаки российского дрона пострадали двое детей.

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