Российские дроны атаковали Черкасскую область, повреждены линии электропередачи
В трёх районах Черкасской области зафиксированы повреждения в результате российской атаки беспилотников. Пострадавших нет. С утра 3 ноября силы противовоздушной обороны сбили в регионе 15 российских БПЛА.
В Золотоношском районе, на территории Шрамковской территориальной общины, в результате падения беспилотника на открытой местности повреждены окна двухэтажного дома и линия электропередачи. Электроснабжение потребителей уже восстановлено.
В Уманском районе, в Дмитрушковской территориальной общине, обломки дрона и взрывная волна повредили окна, по предварительным данным, в трёх жилых домах. Также была повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы там продолжаются.
В Звенигородском районе, на территории Селищенской территориальной общины, поврежден жилой дом.
По словам Игоря Табурца, в результате российской атаки никто не пострадал.
В настоящее время соответствующие службы продолжают обследовать территории, чтобы установить все последствия удара и выявить возможные дополнительные повреждения.
Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец в Facebook.
В результате российского удара в Тернопольской области 4 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Ранее российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Тернопольской области.
В Тернопольской области возросло число пострадавших от атаки дрона.
Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области в результате атаки российского дрона пострадали двое детей.