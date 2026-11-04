Російські дрони атакували Черкащину, пошкоджені лінії електропередач

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У трьох районах Черкаської області зафіксували пошкодження внаслідок російської атаки безпілотників. Постраждалих немає. Від ранку 3 листопада сили протиповітряної оборони знешкодили в регіоні 15 російських БПЛА.

У Золотоніському районі, на території Шрамківської територіальної громади, внаслідок падіння безпілотника на відкритій місцевості пошкоджені вікна двоповерхового будинку та лінія електропередач. Електропостачання споживачів уже відновили.

В Уманському районі, у Дмитрушківській територіальній громаді, уламки дрона та вибухова хвиля пошкодили вікна, попередньо, у трьох житлових будинках. Також зазнала пошкоджень лінія електропередач. Відновлювальні роботи там тривають.

У Звенигородському районі, на території Селищенської територіальної громади, пошкоджений житловий будинок.

За словами Ігоря Табурця, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

Наразі відповідні служби продовжують обстежувати території, щоб встановити всі наслідки удару та виявити можливі додаткові пошкодження.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець у Фейсбуці.

Унаслідок російського удару на Тернопільщині 4 листопада пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Раніше російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту на Тернопільщині.

На Тернопільщині зросла кількість постраждалих від атаки дрона.

Раніше ми повідомляли, що на Тернопільщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.

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