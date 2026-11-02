Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przygotowywanym przez Rosję nowym, zakrojonym na szeroką skalę ataku na Ukrainę. Według danych ukraińskiego wywiadu głównymi celami ataku mogą stać się infrastruktura energetyczna oraz obiekty logistyczne.

Strona ukraińska jest świadoma planów rosyjskich sił zbrojnych dotyczących nowych ostrzałów, dlatego odpowiednie służby muszą uwzględniać potencjalne zagrożenia.

„Zgodnie z danymi wywiadu Rosja przygotowuje zmasowany atak przede wszystkim na sektor energetyczny i logistyczny” – poinformował głowa państwa.

Zełenski podkreślił, że Ukraina zareaguje na przygotowania do rosyjskiego ataku i udzieli odpowiedzi.

Oświadczył to prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wideo: W ciągu tygodnia Rosja 94 razy zaatakowała ukraiński sektor energetyczny — Ministerstwo Energii.

W Kijowie i wielu obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich uderzeń na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

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