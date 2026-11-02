Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине. По данным украинской разведки, основными целями атаки могут стать энергетическая инфраструктура и логистические объекты.
Украинской стороне известно о планах российских войск относительно нового обстрела, поэтому соответствующие службы должны учитывать возможные угрозы.
«По данным разведки, РФ готовит массированный удар прежде всего по энергетике и логистике», — сообщил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина отреагирует на подготовку российской атаки и нанесет ответный удар.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Видео: Россия за неделю 94 раза атаковала энергетику Украины — Минэнерго.
В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.
Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.
В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.
Также в четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения света.
В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.