Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине. По данным украинской разведки, основными целями атаки могут стать энергетическая инфраструктура и логистические объекты.

Украинской стороне известно о планах российских войск относительно нового обстрела, поэтому соответствующие службы должны учитывать возможные угрозы.

«По данным разведки, РФ готовит массированный удар прежде всего по энергетике и логистике», — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина отреагирует на подготовку российской атаки и нанесет ответный удар.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Видео: Россия за неделю 94 раза атаковала энергетику Украины — Минэнерго.

В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

Также в четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения света.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.

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