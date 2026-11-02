Відео: Росія за тиждень 94 рази атакувала енергетику України — Міненерго

Минулого тижня Росія завдала 94 цілеспрямованих ударів по українській енергетиці та нафтогазовій інфраструктурі. Загалом зафіксовано 208 інцидентів, що призвели до пошкодження або знищення об’єктів галузі.

Про це під час брифінгу 2 листопада повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, російські війська продовжують системно атакувати енергетичні об’єкти. Лише протягом минулої доби нові знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях.

Найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень, через що можливості передавати електроенергію споживачам обмежені. Тому там вимушено застосовують аварійні відключення.

В окремих регіонах також діють обмеження споживання електроенергії. Водночас через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в деяких областях запроваджені аварійні знеструмлення. У таких випадках попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють.

Повернутися до прогнозованих графіків можна буде після стабілізації ситуації в енергосистемі. У Міненерго закликають споживачів стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу, які публікують актуальну інформацію про електропостачання.

Є загиблий і поранений енергетики

Внаслідок російської атаки загинув працівник енергетичної галузі з Краматорська Донецької області. Ще один енергетик дістав поранення під час удару безпілотника по території підстанції на Харківщині. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Міністерстві енергетики висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Водночас у Telegram-каналах повідомляють про масовану атаку російських ударних безпілотників «Герань» на підстанцію «Київська» та Трипільську ТЕС. Офіційного підтвердження цієї інформації в наданих повідомленнях немає.

Джерело: Міненерго

2 листопада через атаки РФ знеструмлення зафіксували у дев’яти областях України.

У Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення світла.

Нагадаємо, у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.

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