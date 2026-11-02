视频：俄罗斯一周内94次袭击乌克兰能源设施——乌克兰能源部

上周，俄罗斯对乌克兰能源及石油天然气基础设施发动了94次定点打击。共记录到208起事件，导致该行业设施受损或被毁。

乌克兰能源部第一副部长阿尔捷姆·涅克拉索夫在11月2日的简报会上通报了这一情况。

据他介绍，俄军仍在持续系统性地袭击能源设施。 仅在过去24小时内，维尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、敖德萨州、基洛沃格勒州、里夫内州、切尔卡瑟州和哈尔科夫州就记录了新的停电情况。

其中，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和基辅州的局势依然最为严峻。这些地区的能源基础设施遭受了大规模破坏，导致向用户输送电力的能力受到限制。因此，当地不得不实施紧急限电措施。

部分地区还实施了用电限制措施。 与此同时，由于设备受损及高压电网电压下降，部分地区已实施紧急停电。在此类情况下，此前公布的停电时间表将暂时失效。

待电力系统状况稳定后，方可恢复预定的停电时间表。能源部呼吁用户关注当地配电系统运营商的公告，这些运营商将发布有关电力供应的最新信息。

电力行业人员遇难及受伤

由于俄罗斯的袭击，一名来自顿涅茨克州克拉马托尔斯克的电力行业员工不幸遇难。另有一名电力工作者在哈尔科夫州变电站区域遭无人机袭击时受伤，目前已获得必要的医疗救助。

能源部向遇难者的亲属和亲友表示了哀悼。

与此同时，Telegram频道报道称，俄罗斯“格拉尼”攻击型无人机对“基辅”变电站和特里波利热电厂发动了大规模袭击。目前尚无官方消息证实这一报道。

来源：能源部

11月2日，由于俄罗斯联邦的袭击，乌克兰九个地区发生停电。

基辅及乌克兰多个地区已实施紧急限电措施。

需要提醒的是，由于断电，基辅的电动交通已暂停运行。

11月1日（周日），基辅实施了紧急停电。原因是俄罗斯对能源设施的打击以及对电力系统的持续攻击。

此外，基辅州四个地区也实施了紧急停电。

10月31日（周六），部分基辅居民在一天的大部分时间里都处于断电状态。

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