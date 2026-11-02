Видео: За неделю Россия 94 раза нанесла удары по энергетике Украины — Минэнерго

На прошлой неделе Россия нанесла 94 целенаправленных удара по украинской энергетике и нефтегазовой инфраструктуре. Всего зафиксировано 208 инцидентов, приведших к повреждению или уничтожению объектов отрасли.

Об этом во время брифинга 2 ноября сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, российские войска продолжают систематически атаковать энергетические объекты. Только за последние сутки новые отключения электроэнергии зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Ровенской, Черкасской и Харьковской областях.

Наиболее сложной остается ситуация в Днепропетровской и Киевской областях. Энергетическая инфраструктура этих регионов понесла масштабные повреждения, из-за чего возможности передачи электроэнергии потребителям ограничены. Поэтому там вынужденно применяют аварийные отключения.

В отдельных регионах также действуют ограничения на потребление электроэнергии. В то же время из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в некоторых областях введены аварийные отключения электроэнергии. В таких случаях предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.

Вернуться к прогнозируемым графикам можно будет после стабилизации ситуации в энергосистеме. В Минэнерго призывают потребителей следить за сообщениями местных операторов систем распределения, которые публикуют актуальную информацию об электроснабжении.

Есть погибший и раненый энергетик

В результате российской атаки погиб работник энергетической отрасли из Краматорска Донецкой области. Еще один энергетик получил ранения во время удара беспилотника по территории подстанции в Харьковской области. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Министерстве энергетики выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В то же время в Telegram-каналах сообщают о массированной атаке российских ударных беспилотников «Герань» на подстанцию «Киевская» и Трипольскую ТЭС. Официального подтверждения этой информации в предоставленных сообщениях нет.

Источник: Минэнерго

2 ноября из-за атак РФ отключения электроэнергии зафиксировали в девяти областях Украины.

В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

Также в четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения света.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.

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