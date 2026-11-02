Wideo: W ciągu tygodnia Rosja 94 razy zaatakowała ukraiński sektor energetyczny — Ministerstwo Energii

W ubiegłym tygodniu Rosja przeprowadziła 94 celowe ataki na ukraiński sektor energetyczny oraz infrastrukturę naftowo-gazową. Łącznie odnotowano 208 incydentów, które doprowadziły do uszkodzenia lub zniszczenia obiektów tej branży.

Informację tę podał podczas briefingu 2 listopada pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow.

Według niego rosyjskie wojska nadal systematycznie atakują obiekty energetyczne. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, odeskim, kirowogradzkim, rówieńskim, czerkaskim i charkowskim.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach dniepropetrowskim i kijowskim. Infrastruktura energetyczna tych regionów uległa rozległym zniszczeniom, co ogranicza możliwości dostarczania energii elektrycznej do odbiorców. W związku z tym w tych regionach stosuje się awaryjne odcięcia prądu.

W niektórych regionach obowiązują również ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie z powodu uszkodzeń sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokiego napięcia w niektórych obwodach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W takich przypadkach wcześniej opublikowane harmonogramy wyłączeń tymczasowo nie obowiązują.

Powrót do planowanych harmonogramów będzie możliwy po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym. Ministerstwo Energii wzywa odbiorców do śledzenia komunikatów lokalnych operatorów systemów dystrybucji, którzy publikują aktualne informacje na temat dostaw energii elektrycznej.

Jest jeden zabity i jeden ranny pracownik sektora energetycznego

W wyniku rosyjskiego ataku zginął pracownik sektora energetycznego z Kramatorska w obwodzie donieckim. Kolejny pracownik sektora energetycznego odniósł obrażenia podczas uderzenia drona w teren podstacji w obwodzie charkowskim. Udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.

Ministerstwo Energii złożyło kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Jednocześnie na kanałach Telegramu pojawiają się doniesienia o masowanym ataku rosyjskich dronów bojowych „Geran” na podstację „Kijowska” oraz elektrownię cieplną w Trypili. W przekazanych informacjach nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Źródło: Ministerstwo Energii

2 listopada w wyniku ataków Rosji odnotowano przerwy w dostawach prądu w dziewięciu obwodach Ukrainy.

W Kijowie i kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu.

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich uderzeń na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

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