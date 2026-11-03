USA zapowiedziały rozmowy Kijowa i Moskwy w Abu Zabi — The National

Stany Zjednoczone będą w przyszłym tygodniu pośredniczyć w roboczych rozmowach między Kijowem a Moskwą w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poinformował o tym specjalny wysłannik USA Steve Witkoff, jak podaje The National.

Rozmowy mają być poświęcone zakończeniu wojny Rosji, państwa agresora, przeciwko Ukrainie. Według Witkoffa Waszyngton dąży do wsparcia wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny.

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Tematy rozmów

Uczestnicy omówią powojenne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa, deeskalację, kwestie humanitarne oraz dalsze kroki ku pokojowi. Witkoff oświadczył, że USA liczą na wykorzystanie postępów osiągniętych w Kijowie, Oslo i Petersburgu do zawarcia kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego.

Konsultacje w Brukseli

W tym tygodniu amerykańscy negocjatorzy mają również spotkać się w Brukseli z przedstawicielami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO. Wśród tematów konsultacji są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojenna architektura bezpieczeństwa Europy oraz możliwości gospodarcze wspierające odbudowę Ukrainy.

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