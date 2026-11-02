Путин обязал российские дата-центры резервировать 10 % мощностей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению стабильной работы российской цифровой инфраструктуры.

Документ обязывает владельцев центров обработки данных резервировать 10% площадей и мощностей для поддержки государственных информационных ресурсов.

Кроме того, правительство России должно создать специальную подкомиссию, которая будет координировать вопросы бесперебойной работы объектов информационных технологий и связи.

Министерству цифрового развития РФ поручено провести учет свободных площадей и мощностей частных датацентров, а также установить требования к надежности работы информационных ресурсов.

Решение было принято на фоне предыдущих масштабных сбоев в работе российских онлайн-сервисов после повреждения датацентра «Яндекса». Ранее среди предложений российских властей также звучала идея создания резервного дата-центра для восстановления цифровых сервисов в случае масштабных сбоев.

Напомним, в России был атакован ключевой дата-центр налоговой службы.

До этого в оккупированном Донецке атаковали датацентр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура.

Также в Петербурге дроны атаковали нефтяные объекты, склад Ozon и датацентр VK.

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