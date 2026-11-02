В Киевской области в результате российского нападения были повреждены склад и жилой дом

В результате очередной воздушной атаки российских войск на Киевскую область 2 ноября в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в двух районах.

В Белоцерковском районе в результате вражеских ударов возник пожар на территории складского помещения, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС. В Бориспольском районе взрывной волной и обломками был поврежден частный жилой дом, где разрушениям подверглись стены, потолок, фасад и окна.

По официальной информации областных властей, в обоих случаях погибших и пострадавших среди населения нет.

Источник: Киевская областная военная администрация.

В понедельник, 2 ноября, российская армия сбросила как минимум девять авиабомб на поселок Комышуваха Запорожской области, в результате чего погибли 26 человек, среди которых двое сотрудников ГСЧС и четверо полицейских.

В течение дня 2 ноября российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам Херсонской области с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В результате российского удара дронами по Чугуеву пострадали пять человек.

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