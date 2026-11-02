W wyniku kolejnego ataku powietrznego rosyjskich sił zbrojnych na obwód kijowski 2 listopada odnotowano w regionie zniszczenia infrastruktury cywilnej w dwóch rejonach.

W rejonie Biało-Cerkiewskim w wyniku wrogich uderzeń wybuchł pożar na terenie magazynu, do którego ugaszenia zaangażowano oddziały Państwowej Służby Ratowniczej. W rejonie Boryspola fala uderzeniowa i odłamki uszkodziły prywatny dom mieszkalny, w którym zniszczone zostały ściany, sufit, fasada i okna.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami władz obwodowych w obu przypadkach nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych wśród ludności cywilnej.

Źródło: Kijowska obwodowa administracja wojskowa.

W poniedziałek, 2 listopada, armia rosyjska zrzuciła co najmniej dziewięć bomb lotniczych na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim, w wyniku czego zginęło 26 osób, w tym dwóch pracowników Państwowej Służby Ratowniczej i czterech policjantów.

W ciągu dnia 2 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły serię ataków na miejscowości w obwodzie chersonskim, wykorzystując artylerię rakietową i lufową, a także różne typy bezzałogowych statków powietrznych.

W wyniku rosyjskiego ataku dronami na Czugujew pięć osób odniosło obrażenia.

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