W Iziumie, po rosyjskim nalocie, część miasta pozostaje bez prądu

2 listopada w Iziumie w obwodzie charkowskim częściowo przywrócono dostawy energii elektrycznej, które zostały przerwane w wyniku porannego nalotu. Jednocześnie, według stanu na poniedziałkowy wieczór, część miasta pozostaje bez prądu. Poinformowała o tym miejska administracja wojskowa.

Zgodnie z jej informacjami specjaliści z „Charkowoblenenergo” nie zdążyli całkowicie zakończyć prac naprawczych i przywrócić dostaw energii elektrycznej do odbiorców z powodu znacznych uszkodzeń. Będą kontynuować prace we wtorek.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek rano siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak na Izium przy użyciu rakiet KAB. Jedna osoba zginęła, a 27 innych, w tym dwoje dzieci, odniosło obrażenia. Z powodu uszkodzeń linii wysokiego napięcia miasto zostało całkowicie pozbawione prądu.

„Bez prądu pozostają odbiorcy w centralnej i południowej części miasta Izium” – informuje miejska administracja wojskowa w Iziumie.

Liczba osób poszkodowanych w wyniku ataku Rosji na Izium wzrosła do 15.

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak rakietami KAB na Izium, w wyniku czego uszkodzony został wieżowiec, a miasto zostało pozbawione prądu.

Przypomnijmy, że 30 października w Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęło pięciu cywilów. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zniszczonego budynku. Kolejne 14 osób odniosło obrażenia.

31 października w Iziumie ogłoszono dzień żałoby po rosyjskim nalocie.

Czytaj nas na