Кількість постраждалих через атаку РФ на Ізюм зросла до 15
Унаслідок російської атаки на Ізюм по медичну допомогу звернулися 15 людей. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.
«Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)», — йдеться у заяві.
Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.
Джерело: Ізюмська МВА
Раніше російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму, було пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене.
Нагадаємо, що 30 жовтня в Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули пятеро цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.
31 жовтня в Ізюмі було оголошено Днем жалоби після російського авіаудару.