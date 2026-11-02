Кількість постраждалих через атаку РФ на Ізюм зросла до 15

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Унаслідок російської атаки на Ізюм по медичну допомогу звернулися 15 людей. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

«Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)», — йдеться у заяві.

Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.

Джерело: Ізюмська МВА

Раніше російські окупанти вдарили КАБами по Ізюму, було пошкоджено багатоповерхівку, місто знеструмлене.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Ізюмі Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули пятеро цивільних. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованої будівлі. Ще 14 людей отримали поранення.

31 жовтня в Ізюмі було оголошено Днем жалоби після російського авіаудару.

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