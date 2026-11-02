+9° Киев +8° Варшава +9° Вашингтон
$ 45.66 € 51.17 zł 11.58
$ 45.66 € 51.17 zł 11.58
+9° Киев +8° Варшава +9° Вашингтон
Новости Война c рф

Число пострадавших в результате атаки РФ на Изюм возросло до 15

UA NEWS 02 Ноября 2026 13:52
Число пострадавших в результате атаки РФ на Изюм возросло до 15

В результате российского нападения на Изюм за медицинской помощью обратились 15 человек. Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.

 

«Сегодня, 2 ноября 2026 года, с 08:50 до 09:10 враг нанёс серию авиаударов по городу Изюм с применением управляемых авиабомб (КАБ)», — говорится в заявлении.

photo_5424882237515178726_y.webp

 

photo_5424882237515178727_y.webp

В результате удара уничтожено несколько автомобилей, существенные повреждения получили четырехэтажное здание и пять пятиэтажных домов. Погиб один человек.

photo_5424882237515178728_y.webp

 

photo_5424882237515178729_y.webp

Источник: Изюмская МВА

Ранее российские оккупанты нанесли удар КАБами по Изюму, было повреждено многоэтажное здание, город остался без электричества.

Напомним, что 30 октября в Изюме Харьковской области в результате российского авиаудара погибли пять мирных жителей. Спасатели извлекли их тела из-под завалов разрушенного здания. Еще 14 человек получили ранения.

31 октября в Изюме был объявлен День траура после российского авиаудара.

Читай нас в
Загружай наше приложение