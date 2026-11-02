Liczba ofiar ataku Rosji na Izium wzrosła do 15

W wyniku rosyjskiego ataku na Izium o pomoc medyczną zwróciło się 15 osób. Informację tę podała miejska administracja wojskowa w Izium.

„Dzisiaj, 2 listopada 2026 roku, w godzinach od 08:50 do 09:10 wróg przeprowadził serię nalotów na miasto Izium, stosując kierowane bomby lotnicze (KAB)” – czytamy w oświadczeniu.

W wyniku ataku zniszczono kilka samochodów, a znaczne uszkodzenia odniosły jeden budynek czteropiętrowy oraz pięć budynków pięciopiętrowych. Zginęła jedna osoba.

Źródło: Izumski Okręgowy Zarząd Wojskowy

Wcześniej rosyjscy okupanci przeprowadzili atak bombami kierowanymi na Izium, w wyniku którego uszkodzony został wieżowiec, a miasto zostało pozbawione prądu.

Przypomnijmy, że 30 października w Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęło pięciu cywilów. Ratownicy wydobyli ich ciała spod gruzów zburzonego budynku. Kolejne 14 osób odniosło obrażenia.

31 października w Iziumie ogłoszono dzień żałoby po rosyjskim nalocie.

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