Росгвардия предложила отказаться от ряда элементов военной формы, чтобы сократить расходы на вещевое обеспечение. Соответствующие изменения в указ президента РФ были опубликованы на портале нормативных правовых актов.

В частности, из комплектов одежды женщин-военнослужащих уберут серые и черные меховые шапки. Вместо них предусмотрены обычные утепленные головные уборы. Женщинам из морских подразделений также больше не будут выдавать черные шерстяные куртки. Зато мужчинам-офицерам и прапорщикам этих подразделений летние белые тужурки и брюки разрешат изготавливать из любого материала, а не только из шерсти.

Остальных офицеров и прапорщиков Росгвардии, за исключением женщин, лишат шерстяных курток с погонами. Кроме того, из формы большинства военнослужащих уберут камуфляжные панамы и береты, а у высшего офицерского состава — зимние полевые кашкеты камуфляжной расцветки.

В пояснительной записке все эти элементы одежды назвали редко используемыми. В ведомстве заявили, что изменения должны улучшить внешний вид военнослужащих Национальной гвардии и сократить расходы на их вещевое обеспечение. Если документ подпишут, он вступит в силу в тот же день.

В начале октября Федеральная служба безопасности РФ также предложила изменить нормы обеспечения военнослужащих формой, объяснив это необходимостью оптимизировать расходы.

В то же время в федеральном бюджете РФ на 2027 год на статью «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», которая, в частности, охватывает финансирование Росгвардии и ФСБ, предусмотрено более 4,286 трлн рублей. В 2028 году эти расходы планируется увеличить до 4,421 трлн рублей, а в 2029-м — до 5,21 трлн рублей.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Росгвардия подготовилась к работе в условиях мобилизации и военного положения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации как минимум на десятки тысяч человек. По его словам, ситуацию обсуждали во время подробного совещания по вопросам обороны. Также глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Осенью в России могут объявить очередную мобилизацию на фоне сложной ситуации на украинском фронте, срыва зимне-весеннего наступления и значительных потерь. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв, связав возможное решение с военными неудачами РФ в войне против Украины.

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