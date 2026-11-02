Вечером 2 ноября Россия приступила к подготовке к очередной массированной атаке на территорию Украины. С аэродрома «Украинка» российские военные подняли в воздух группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. По предварительным данным, существует угроза запуска крылатых ракет с этих самолетов.

Враг готовит массированную атаку

В течение дня 2 ноября россияне проводили передислокацию бомбардировщиков между аэродромами, расположенными в западной и восточной частях РФ. Кроме того, была зафиксирована повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации и тренировочные вылеты самолетов стратегической/дальнемагистральной авиации.

«Фиксируется ряд признаков, указывающих на подготовку к применению врагом стратегической авиации с целью нанесения МРУ по территории Украины в ночь на 3 ноября», — писали наблюдатели.

По состоянию на 22:30 в воздушном пространстве РФ наблюдались три самолета Ту-160 с аэродрома «Украинка» на Дальнем Востоке (Амурская область). Ожидается их выход на пусковые рубежи в 3–4 часа утра 3 ноября, отмечает monitor.

Также известно о наличии 10 вооруженных самолетов Ту-95МС в западной части РФ, которые также готовы к вылету.

Отдельно мониторы предупредили о среднем уровне угрозы со стороны ударных БПЛА и высоком — со стороны баллистических ракет.

«Противник активно присутствует в Брянской, Курской и Воронежской областях с запасом боекомплекта. Запуск «Искандера», С-400 или «Циркона» может произойти в любой момент», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил, что враг готовит новый массированный удар по Украине. Под ударом могут оказаться прежде всего логистика и энергетика.

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