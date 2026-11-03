Россияне сбросили четыре авиабомбы на пригород Краматорска, есть погибшая и раненые

В Донецкой области российские войска сбросили четыре авиабомбы на пригород Краматорска. В результате атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Отмечается, что 3 ноября в 11:33 российские войска сбросили четыре авиабомбы «ФАБ-250» с УМПК на поселок Ясногорка Краматорской общины. Средства поражения попали в частный сектор.

«В результате атаки погибла женщина. Кроме того, телесные повреждения получила семья: 64-летняя супружеская пара и их сыновья 29 и 40 лет. Также травмирована соседка», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, у пострадавших диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузии.

В местах попаданий повреждено 16 домовладений.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом в Telegram сообщила прокуратура Донецкой области.

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