W obwodzie donieckim rosyjskie wojska zrzuciły cztery bomby lotnicze na przedmieścia Kramatorska. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych.

Podano, że 3 listopada o godz. 11:33 rosyjskie wojska zrzuciły cztery bomby lotnicze typu „FAB-250” z samolotu UMPK na osadę Jasnogirka w gminie Kramatorsk. Pociski uderzyły w zabudowę prywatną.

„W wyniku ataku zginęła kobieta. Ponadto obrażenia odniosła rodzina: 64-letnie małżeństwo oraz ich synowie w wieku 29 i 40 lat. Ranną odniosła również sąsiadka” – czytamy w komunikacie.

Według danych prokuratury u poszkodowanych zdiagnozowano rany od odłamków, urazy spowodowane wybuchami min oraz wstrząsy mózgu.

W miejscach trafień uszkodzonych zostało 16 budynków mieszkalnych.

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury okręgowej w Kramatorsku wszczęto dochodzenie przedprocesowe w postępowaniu karnym w sprawie przestępstwa wojennego (cz. 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Informację tę podała na Telegramie prokuratura obwodu donieckiego.

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