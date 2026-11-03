W Sankt Petersburgu władze po raz drugi w ciągu dwóch tygodni znacznie obniżyły wysokość jednorazowej wypłaty dla obywateli podpisujących umowę z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Obecnie regionalna wypłata wynosi 400 tysięcy rubli (około 4 900 dolarów), czyli prawie dziewięć razy mniej niż na początku października, kiedy to kwota ta sięgała 3,5 miliona rubli (prawie 43 000 dolarów).

Tak gwałtowne zmniejszenie premii dla żołnierzy wynika z poważnych problemów z budżetem miejskim. Z powodu niedoboru środków Smolny ograniczył już wydatki na sferę społeczną i zagospodarowanie przestrzeni publicznej o 70 miliardów rubli (około 858 mln dolarów), a także przygotowuje redukcję etatów urzędników i pracowników sektora budżetowego w celu pokrycia niestabilności finansowej.

Podobną tendencję obserwuje się również w innych regionach Federacji Rosyjskiej, gdzie władze lokalne są zmuszone do zmniejszania wypłat z powodu wyczerpania się lokalnych budżetów. W szczególności odnotowano znaczne zmniejszenie premii w Mari El (z 2,3 mln rubli do 400 tys. rubli — z około 28 200 dolarów do 4 900 dolarów), w Mordowii (z 3 mln rubli do 800 tys. rubli — z około 36 800 dolarów do 9 800 dolarów), a także w obwodach irkuckim i nowosybirskim w związku z rosnącym deficytem budżetów regionalnych.

Źródło: gazeta „Fontanka”.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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