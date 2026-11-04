Po atakach na obiekty energetyczne w nocy z 2 na 3 listopada w okupowanym Sewastopolu doszło do poważnego niedoboru energii elektrycznej. Władze okupacyjne poinformowały o kolejnej awarii w sieciach energetycznych.

Na okupowanym Krymie utrzymują się poważne problemy z dostawami energii elektrycznej, które objęły Symferopol, Sewastopol, Jałtę, Teodozję, rejon Biełogorski oraz inne miejscowości półwyspu. Informuje o tym serwis „Krymski Wiatr”.

Według doniesień lokalnych mieszkańców w rejonie Symferopola przez dłuższy czas brakowało prądu, a po tymczasowym przywróceniu zasilania występowały znaczne wahania napięcia (w zakresie 160–200 woltów), po czym prąd znów zanikał. Ponadto w Symferopolu i Jałcie odnotowano wielokrotne migotanie świateł, a następnie całkowite wyłączenie prądu.

Tak zwany doradca okupacyjnego przywódcy Krymu Oleg Krjučkow oświadczył, że przyczyną awarii zasilania była kolejna awaria sieci energetycznych poza granicami półwyspu. Obecnie na okupowanym terytorium wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i trwają prace naprawcze.

Źródło: „Krymski Wiatr”

Przypomnijmy, że na Krymie nie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach prądu z powodu niedoboru energii elektrycznej.

Na terytorium okupowanego Krymu ograniczono zużycie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń głównych sieci energetycznych. W Sewastopolu dostawy energii elektrycznej będą realizowane zgodnie z harmonogramem „2 na 6” — prąd będzie dostarczany przez dwie godziny, a następnie wyłączany na sześć.

Przypomnijmy, że na Krymie ograniczono dostawy wody i energii elektrycznej po ataku — The Guardian.



Ogromna awaria zasilania dotknęła okupowany Krym.

W nocy z 24 na 25 października w rosyjskim Rostowie po wybuchach doszło do przerw w dostawach prądu i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

24 października w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauchuk”.

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