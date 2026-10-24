Масштабний блекаут охопив окупований Крим

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У ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії.

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Окупаційні структури підтвердили серйозну аварійну ситуацію. Голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто тимчасово залишилося без енергопостачання в результаті атаки на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя. Радник очільника окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков також повідомив про аварію на енергомережах за межами півострова. За додатковими даними, проблеми могли торкнутися високовольтної підстанції 500 кВ у Тамані Краснодарського краю РФ.

На об'єктах життєзабезпечення та соціальної сфери було введено особливий режим роботи з переходом на резервні джерела живлення. Згодом окупаційна влада почала поетапне відновлення енергопостачання в міру набору потужності мереж. Відновлення подачі електроенергії фіксувалося в Ялті, Гурзуфі, Алушті та частково в Сімферополі. Проте в деяких містах, зокрема в Сімферополі та Ялті, світло невдовзі пропало повторно через нестабільність енергосистеми.

Джерело: «Кримський вітер».

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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