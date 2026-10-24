Масштабный блэкаут охватил оккупированный Крым

В ночь на 24 октября на временно оккупированном Крымском полуострове произошли масштабные отключения электроэнергии.

Блэкаут охватил Симферополь, Севастополь, Ялту и Большую Ялту, Феодосию, Евпаторию, Джанкой, Алушту, Керчь, Армянск, Красноперекопск, Судак, а также десятки районов и населенных пунктов, в частности Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Сакский и другие. По предварительной информации, без света также остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Оккупационные власти подтвердили серьезную аварийную ситуацию. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город временно остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя. Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков также сообщил об аварии на энергосетях за пределами полуострова. По дополнительным данным, проблемы могли затронуть высоковольтную подстанцию 500 кВ в Тамани Краснодарского края РФ.

На объектах жизнеобеспечения и социальной сферы был введён особый режим работы с переходом на резервные источники питания. Впоследствии оккупационные власти начали поэтапное восстановление энергоснабжения по мере наращивания мощности сетей. Восстановление подачи электроэнергии фиксировалось в Ялте, Гурзуфе, Алуште и частично в Симферополе. Однако в некоторых городах, в частности в Симферополе и Ялте, свет вскоре снова пропал из-за нестабильности энергосистемы.

Источник: «Крымский ветер».

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

24 октября в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

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