Городской совет Кривого Рога призвал Лакшми Миттала не останавливать работу меткомбината

Криворожский городской совет на сессии 28 октября принял официальное обращение к индийскому миллиардеру и совладельцу ArcelorMittal Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть решение о полной остановке и консервации предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог».

Инициатором обращения выступил исполняющий обязанности городского головы Юрий Вилкул. Депутатский корпус подчеркнул, что узнал о планах консервации городобразующего комбината из СМИ, без предварительных консультаций с местными властями.

В документе подчеркивается, что остановка предприятия грозит потерей доходов для около 17 тысяч работников и их семей. Кроме того, городской совет предупредил о катастрофических экологических рисках в случае прекращения надлежащего технического обслуживания хвостохранилищ, дамб и технологических систем отвода шахтных вод.

Источник: «Интерфакс-Украина».

Крупнейший металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог начинает подготовку к полной остановке производственных процессов и консервации промышленных объектов. В течение следующих двух месяцев предприятие планирует безопасно остановить производство, а в дальнейшем сохранить оборудование и другие активы до того момента, когда работу можно будет возобновить. Такое решение было принято после серии российских ракетных ударов, нанесших значительный ущерб предприятию.

Утром 17 октября российские войска в пятый раз атаковали металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье. По предприятию было выпущено шесть баллистических ракет, которые повредили внутреннюю энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также производственные площадки доменного производства.

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