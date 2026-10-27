Видео: в Киеве после российской атаки спасли двух собак, которые потеряли хозяев

В Киеве на местах российских ударов спасатели нашли двух собак, которые во время атаки потеряли своих хозяев. Одну собаку спасли из-под завалов поврежденного здания, а другую обнаружили раненой возле забора, где она ждала хозяина.

В ночь на 27 октября, когда спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки на Киев, они наткнулись на испуганную собаку под руинами поврежденного здания. Животное получило травмы, однако осталось в живых.

На видео, обнародованном ГСЧС, видно, что у собаки ранена как минимум одна конечность. Спасатели извлекли её из-под завалов, оказали первую помощь и доставили в ближайшую ветеринарную клинику.

Впоследствии спасатели заметили неподалеку ещё одну раненую собаку. Животное лежало у забора и ждало своего хозяина.

«Бедняга тихо лежал и верно ждал, но, к сожалению, не дождался своего хозяина», — рассказали спасатели.

Обе собаки во время российской атаки потеряли своих хозяев.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели и защитники рискуют собственной жизнью, чтобы спасти других.

«Наши защитники и спасатели рискуют всем, чтобы сохранить каждую жизнь! Как писал Василий Симоненко: “Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь”», — добавили в службе.

В ночь на 27 октября российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив 280 ударных беспилотников, в том числе реактивных, а также баллистические ракеты.

Основной удар пришелся на Киев. Два ракетных обстрела, продолжавшиеся с вечера накануне, повредили жилые дома, медицинские учреждения, станцию метро, административные здания, бизнес-центр и транспортные средства.

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В результате обстрела в Деснянском районе погибла 46-летняя женщина, ещё 15 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Днём 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Зафиксировано попадание в складское здание, трое человек пострадали.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по оптоволоконной линии, проходящей по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

Напомним, в Хмельницкой области российская атака нанесла серьезные повреждения электрооборудованию.

В Харьковской области в результате российских ударов погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

Также Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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