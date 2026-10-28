Зеленский рассказал о встрече с королём Нидерландов

В ходе визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Виллемом-Александром.

В ходе встречи Президент проинформировал монарха о ситуации в Украине и жизни гражданского населения в условиях систематических российских обстрелов, а также о ходе дипломатических усилий с партнерами по достижению мира.

Зеленский выразил благодарность королю и всему нидерландскому народу за последовательную поддержку и выразил уверенность, что долгосрочная помощь Украине со стороны Амстердама будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом 28 октября сообщил глава государства в сети X.

Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро. В новый пакет войдут, в частности, средства противовоздушной обороны и беспилотники для защиты от российских воздушных атак. Об этом объявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он планирует встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном, представителями украинского и нидерландского бизнеса, а также с королем Виллемом-Александром. Среди главных тем переговоров — оборонное и экономическое сотрудничество, укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

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