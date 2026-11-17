Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели Москвы в войне против Украины остаются неизменными, а отмена так называемых ограничений прав русскоязычного населения должна произойти немедленно и не может быть предметом переговорного торга. Об этом он заявил журналистам по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

Он также выступил категорически против возможного размещения в Украине международных стабилизационных сил. По словам Лаврова, появление таких подразделений на украинской территории будет означать прямое вступление европейских государств в войну.

Кроме того, российский дипломат раскритиковал европейские страны за стремление присоединиться к обсуждению будущей архитектуры безопасности, заявив, что Европа пытается строить её против России. В то же время он предположил, что европейские государства в конечном итоге придется привлечь к формированию новой системы безопасности в регионе, но добавил, что Москва не получала официальных сигналов о готовности президента Франции Эммануэля Макрона представлять Европу на переговорах.

Источник: Издание «Главком».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

Между тем главу дипломатии ЕС Каю Каллас не включили в команду, которая будет представлять Европу на переговорах между Украиной и Россией. В то же время она пытается определить свою роль в процессе и участвует в подготовке переговорного мандата.

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