SpaceX объяснила Украине ограничения в работе Starshield технической проблемой

Американская компания SpaceX сообщила украинской стороне, что ограничения в работе Starshield — военной версии системы спутниковой связи Starlink — вызваны технической проблемой. Об этом сообщил журналист американского телеканала PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

В то же время никаких подробных разъяснений относительно причин, по которым скорость работы Starshield на временно оккупированных территориях Украины остается ограниченной уже несколько дней подряд, Киев от компании так и не получил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в компании отрицают намеренную блокировку, однако украинские специалисты ежедневно фиксируют массовые сбои и ограничения скорости передвижения терминалов вдоль линии фронта. Это существенно затрудняет работу украинских подразделений по перехвату российских реактивных ударных дронов.

Источник: Журналист PBS Ник Шифрин/

Напомним, что сенаторы США Джин Шагин и Том Тиллис призвали Конгресс расследовать сообщения Украины о перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую украинские силы используют для управления дронами и боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил о перебоях в работе спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях, что существенно затрудняет борьбу с вражескими атаками.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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