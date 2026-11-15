SpaceX пояснила Україні обмеження роботи Starshield технічною проблемою

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Американська компанія SpaceX заявила українській стороні, що обмеження у функціонуванні Starshield — військової версії системи супутникового зв'язку Starlink — зумовлені технічною проблемою. Про це повідомив журналіст американського мовника PBS Нік Шифрін із посиланням на тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

Водночас жодних детальних роз'яснень щодо причин, через які швидкість роботи Starshield на тимчасово окупованих територіях України залишається обмеженою вже кілька днів поспіль, Київ від компанії так і не отримав.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що в компанії заперечують навмисне блокування, проте українські фахівці щодня фіксують масові збої та обмеження швидкості пересування терміналів уздовж лінії фронту. Це суттєво ускладнює роботу українських підрозділів із перехоплення російських реактивних ударних дронів.

Джерело: Журналіст PBS Нік Шифрін/

Нагадаємо, що сенатори США Джин Шагін і Том Тілліс закликали Конгрес розслідувати повідомлення України про перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку українські сили застосовують для керування дронами та боєприпасами.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив про перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях, що суттєво ускладнює боротьбу з ворожими атаками.

Українські підрозділи фіксують значніперебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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