美国SpaceX公司向乌克兰方面表示，Starshield（即Starlink卫星通信系统的军用版本）运行受限是由于技术问题所致。 美国公共广播公司（PBS）记者尼克·希夫林援引美国驻乌克兰临时代办丹尼斯·塞尼卡的话报道了这一消息。

与此同时，关于“Starshield”在乌克兰临时被占领土上的运行速度为何已连续数日受限，基辅方面至今仍未从该公司获得任何详细说明。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾指出，该公司否认存在蓄意阻断行为，但乌克兰专家每天都在记录前线沿线终端的大规模故障和速度限制。 这极大地阻碍了乌克兰部队拦截俄罗斯喷气式攻击无人机的行动。

来源：PBS记者尼克·希夫林/

需要指出的是，美国参议员吉恩·沙金和汤姆·蒂利斯曾呼吁国会调查乌克兰关于“Starshield”卫星系统运行中断的报告，乌克兰军队正利用该系统来操控无人机和弹药。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日会见北约秘书长马克·吕特时表示，前线及临时被占领土上的Starshield卫星通信出现中断， 这极大地阻碍了抵御敌方攻击的行动。

乌克兰部队在整个前线及临时被占领土上均记录到Starshield卫星系统运行出现严重中断。 11月12日，在听取国防部长叶夫根尼·赫马里和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，总统沃洛迪米尔·泽连斯基就此发表了声明。

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