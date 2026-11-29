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В Одесі внаслідок російської повітряної атаки в ніч проти 29 листопада 2026 року пошкоджено житлову багатоповерхівку, загинула жінка та є постраждалі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

На місці влучання працюють усі відповідні служби, а для надання допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб. Остаточні деталі обстрілу та кількість поранених наразі з’ясовуються.

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Джерело: повідомлення начальника Одеської МВА Сергія Лисака у Telegram.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення, повідомили мер міста Іван Федоров і голова обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Серед травмованих є 14-річна дівчинка, яку рятувальники деблокували з-під завалів і передали під нагляд медиків.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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