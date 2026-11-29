В Одессе в результате российского авиаудара в ночь на 29 ноября 2026 года был поврежден жилой многоэтажный дом, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

На месте попадания работают все соответствующие службы, а для оказания помощи жителям развернут оперативный штаб. Окончательные подробности обстрела и количество раненых в настоящее время выясняются.

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Источник: сообщение начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения, сообщили мэр города Иван Федоров и глава областной военной администрации Михаил Семикин. Среди пострадавших — 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов и передали под наблюдение медиков.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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