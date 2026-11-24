Суд в Южно-Африканской Республике приговорил 24-летнего гражданина Зимбабве Тафадзву Ситхоле, студента третьего курса Африканского университета Зимбабве, к пяти годам условного срока с обязательством вернуться на родину за попытку отправиться в Россию для участия в войне против Украины.

Ситхоле признал свою вину в нарушении законодательства ЮАР об участии или содействии иностранным вооружённым формированиям после того, как подал онлайн-заявку на вступление в российскую армию и получил организационную поддержку поездки, а 8 ноября был задержан вместе с ещё восемью зимбабвийцами в аэропорту Йоханнесбурга. Власти ЮАР также задержали подозреваемого в вербовке наёмников.

В утвержденном судом соглашении о признании вины подчеркивается, что ЮАР не должна становиться центром вербовки, логистической базой или транзитным коридором для участников иностранных конфликтов. По данным украинской разведки, за первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала 530 граждан Зимбабве по сравнению с 30 за весь 2025 год на фоне активизации вербовки в стране из-за усиления противодействия в других государствах Африки, тогда как на стороне РФ в войне против Украины погибли не менее 460 африканцев, в том числе 21 гражданин Зимбабве.

Источник: Bloomberg.

Также суд Ташкентской области приговорил к пяти годам лишения свободы 38-летнего гражданина Узбекистана, который воевал в составе так называемой «армии ДНР».

В Сербии суд признал 31-летнего Владо Станича виновным в наемничестве. Он участвовал в войне в Украине на стороне РФ.

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