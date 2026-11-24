南非一家法院判处24岁的津巴布韦公民塔法兹瓦·西托莱——津巴布韦非洲大学大三学生—— 判处五年缓刑，并责令其返回祖国，罪名是企图前往俄罗斯参与对乌克兰的战争。

西托莱承认违反了南非关于参与或协助外国武装团体的法律，此前他曾在线申请加入俄罗斯军队并获得了行程方面的组织支持， 并于11月8日在约翰内斯堡机场与另外八名津巴布韦人一同被捕。南非当局还逮捕了一名涉嫌招募雇佣兵的嫌疑人。

法院批准的认罪协议中强调，南非不应成为外国冲突参与者的招募中心、后勤基地或中转通道。 据乌克兰情报部门数据显示，2026年前九个月，俄罗斯招募了530名津巴布韦公民，而2025年全年仅为30人。这一增长源于其他非洲国家加强反制措施后，俄罗斯在津巴布韦的招募活动日益活跃， 与此同时，在俄罗斯对乌克兰的战争中，至少有460名非洲人阵亡，其中包括21名津巴布韦公民。

来源：彭博社。

此外，塔什干州法院判处一名38岁的乌兹别克斯坦公民五年有期徒刑，该人曾作为所谓“顿涅茨克人民共和国（DNR）军队”的一员参战。

在塞尔维亚，法院裁定31岁的弗拉多·斯塔尼奇犯有雇佣兵罪。他曾站在俄罗斯一方参与乌克兰战争。

关注我们在