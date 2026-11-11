Украинские дроны могли получить израильскую альтернативу Starlink — Yle

Финские журналисты предполагают, что эффективность украинских ударов на большие расстояния может быть связана с использованием израильской системы связи HiSky. Она позволяет поддерживать связь с беспилотниками во время полета и дистанционно изменять их задачи.

Украина могла начать использовать израильскую спутниковую систему HiSky для управления дальнобойными беспилотниками во время атак на территорию России. Эта технология потенциально позволяет операторам поддерживать двустороннюю связь с дронами, корректировать их маршруты и менять цели уже после запуска.

По информации журналистов, с конца октября российские военные информационные ресурсы начали сообщать об обнаружении компонентов системы HiSky среди обломков сбитых украинских беспилотников. Именно эти сообщения стали основанием для предположений об использовании Украиной нового канала спутниковой связи.

Израильская система HiSky может обеспечивать связь на значительной части европейской территории России. В отличие от Starlink, работа которого для украинских военных ограничена определенными географическими зонами, такая технология потенциально позволяет поддерживать контакт с дронами на большем расстоянии от украинской границы.

Одним из главных преимуществ системы является возможность двустороннего обмена информацией. Это означает, что операторы могут получать данные о результатах ударов и при необходимости изменять задачи других беспилотников, которые еще находятся в воздухе.

Например, если первая группа дронов успешно поразила заданный объект, остальные аппараты потенциально можно перенаправить на альтернативные цели. Это позволило бы избегать повторных ударов по уже поврежденной инфраструктуре.

Кроме того, связь с беспилотниками во время полёта может помогать корректировать маршруты в ответ на изменение обстановки, в частности появление новых угроз со стороны российской противовоздушной обороны.

Ранее значительная часть дальнобойных беспилотников выполняла задачи по заранее заданным маршрутам и координатам. Возможность оперативного вмешательства в их полет расширяет варианты применения таких систем.

В то же время украинское военное командование официально не подтвердило и не опровергло использование HiSky. Поэтому сообщения о ее установке на украинских дронах остаются неподтвержденными, а связь между этой технологией и результативностью последних атак является предположением.

Об этом сообщается со ссылкой на финское издание Yle.

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