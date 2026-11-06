На Подоле будет перекрыта улица Набережно-Луговая из-за ремонта — карта

В Подольском районе столицы 8 и 9 ноября будет частично ограничено движение транспорта по улице Набережно-Луговой в связи с проведением ремонтных работ.

По данным Киевской городской государственной администрации, специалисты Подольского дорожно-эксплуатационного управления будут работать на участке от улицы Оболонской до улицы Оленевской. В коммунальной корпорации «Киевавтодор» принесли извинения за временные неудобства и призвали водителей учитывать транспортные ограничения при планировании своих маршрутов.

Источник: КГГА.

В случае одновременного ограничения автомобильного движения по всем мостам Киева водителям придется пользоваться объездными маршрутами через плотины Киевской и Каневской ГЭС. В зависимости от направления движения и выбранной переправы поездка может существенно затянуться.

В Киеве должностное лицо «Киевавтодора» получила подозрение в нанесении ущерба из-за некачественного ремонта дорог.

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