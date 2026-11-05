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В налоговой службе Тернопольской области после коррупционного скандала сменилось руководство

UA NEWS 05 Ноября 2026 20:48
В налоговой службе Тернопольской области после коррупционного скандала сменилось руководство

Исполняющим обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области назначен Виктор Нижник. Ранее он занимал должность заместителя руководителя ГНС в Винницкой области, где работал в налоговых органах с 2015 года. 

Назначение состоялось после увольнения предыдущей руководительницы ведомства Ольги Лищинской, которая лишилась должности в результате коррупционного скандала, связанного с задержанием её заместительницы за взяточничество.

О новом назначении сообщил в своем Telegram-канале активист Тарас Середич. 

Функционеры Государственной налоговой службы фигурируют на записях по делу НАБУ «Карфаген». Также обыски НАБУ в руководстве налоговой службы Тернопольской области могут быть связаны с делом «Карфаген».

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