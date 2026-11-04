Литва депортирует троих украинцев за съемку стратегических объектов

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что трое граждан Украины, выполнявшие задания российских спецслужб, признаны угрозой национальной безопасности страны из-за сбора информации и съемки стратегических объектов.

По данным Департамента государственной безопасности Литвы, собранные данные могли использоваться для организации диверсий и саботажа. Глава МВД отметил, что вербовка в основном происходила через мессенджеры за денежное вознаграждение, и подчеркнул, что подобная деятельность несовместима с законным пребыванием в стране, поэтому в отношении фигурантов принято решение о выдворении.

Источник: Delfi.

Литовская полиция заявила о связи между попытками поджогов инфраструктуры Starlink в Польше, Литве и Болгарии. Следователи считают, что за этими случаями может стоять одна диверсионная группа. К такому выводу они пришли в ходе расследования попытки поджога спутниковых антенн в Вильнюсе.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за ростом числа попыток незаконно пересечь латвийскую границу из Беларуси стоит «высшее руководство российской мафии».

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