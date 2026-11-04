Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис может стать следующим спикером палаты после того, как СМИ спрогнозировали Демократической партии большинство в Конгрессе. Если его изберут, 56-летний конгрессмен от Нью-Йорка станет первым темнокожим спикером Палаты представителей США, сообщает Jerusalem Post.

Подсчет голосов после промежуточных выборов все еще продолжался, поэтому точный размер демократического большинства в Палате представителей на следующие два года оставался неизвестным. Демократическое большинство должно принести присягу в первую неделю января.

Голосование за спикера

Позднее в этом месяце новоизбранные демократы проведут закрытую встречу, чтобы определить кандидата на должность спикера. По словам нескольких помощников демократов, у Джеффриса нет серьезных соперников.

После начала работы нового Конгресса в январе полный состав Палаты представителей проголосует за 57-го спикера с 1789 года. Спикер решает, какие законопроекты будут вынесены на голосование в палате, насчитывающей 435 мест. Эта должность также является второй в очереди на президентство после вице-президента Джей Ди Вэнса.

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Приоритеты и разногласия

Джеффрис заявил, что демократы будут стремиться отменить значительные сокращения расходов на программу Medicaid, принятые законом 4 июля 2025 года. Среди возможных инициатив демократы называют расширение налогового кредита для семей с детьми, налоговые льготы на жилье, восстановление субсидий на чистую энергию и возобновление некоторых субсидий по программе Obamacare.

В то же время Джеффрису необходимо заручиться поддержкой части левых прогрессивных демократов. В частности, новоизбранная представительница от Нью-Йорка Дариализа Авила Шевалье в сентябре не обещала голосовать за него и выдвинула условия относительно избирательных реформ, инвестиций в государственное жилье, блокирования поставок наступательного оружия Израилю и всеобщего медицинского страхования.

Джеффрис также заявлял, что демократы могут расследовать взаимодействие администрации президента Дональда Трампа с руководителями корпораций, в том числе с теми, кто делал значительные пожертвования на его кампании и проекты. При этом он не заявлял, что Палата представителей под его руководством будет пытаться в третий раз объявить Трампу импичмент.

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