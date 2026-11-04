Лідер демократичної меншості в Палаті представників США Гакім Джеффріс може стати наступним спікером палати після того, як медіа спрогнозували Демократичній партії більшість у Конгресі. Якщо його оберуть, 56-річний конгресмен від Нью-Йорка стане першим темношкірим спікером Палати представників США, повідомляє Jerusalem Post.

Підрахунок голосів після проміжних виборів ще тривав, тому точний розмір демократичної більшості в Палаті представників на наступні два роки залишався невідомим. Демократична більшість має скласти присягу в перший тиждень січня.

Голосування за спікера

Пізніше цього місяця новообрані демократи проведуть закриту зустріч, щоб визначити кандидата на посаду спікера. За словами кількох помічників демократів, серйозних конкурентів Джеффрісу немає.

Після початку роботи нового Конгресу в січні повний склад Палати представників голосуватиме за 57-го спікера від 1789 року. Спікер вирішує, які законопроєкти виноситимуть на голосування в 435-місній палаті. Ця посада також є другою в черзі на президентство після віцепрезидента Джея Ді Венса.

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Пріоритети та розбіжності

Джеффріс заявив, що демократи прагнутимуть скасувати значні скорочення видатків на програму Medicaid, ухвалені законом 4 липня 2025 року. Серед можливих ініціатив демократи називають розширення податкового кредиту для сімей з дітьми, податкові пільги на житло, відновлення субсидій на чисту енергію та поновлення деяких субсидій за програмою Obamacare.

Водночас Джеффрісу потрібно заручитися підтримкою частини лівих прогресивних демократів. Зокрема, новообрана представниця від Нью-Йорка Даріаліза Авіла Шевальє у вересні не пообіцяла голосувати за нього та висунула умови щодо виборчих реформ, інвестицій у державне житло, блокування постачань наступальної зброї Ізраїлю й загального медичного страхування.

Джеффріс також заявляв, що демократи можуть розслідувати взаємодію адміністрації президента Дональда Трампа з керівниками корпорацій, зокрема з тими, хто робив значні пожертви на його кампанії та проєкти. Водночас він не заявляв, що Палата представників під його керівництвом намагатиметься втретє оголосити Трампу імпічмент.

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